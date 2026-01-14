Habertürk
Habertürk
        Feke'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Feke'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın Feke ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 14.01.2026 - 08:57 Güncelleme: 14.01.2026 - 08:57
        Feke'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Adana'nın Feke ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Deremansurlu Mahallesi'nde C.A'ya ait evde sobadan kaynaklanan yangın çıktı.

        C.A, beraberindekilerle evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

