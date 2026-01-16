Adana'da AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılımlar sürüyor
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Sezgin Büyükalaca ve Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, Anadolu Ajansının
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Sezgin Büyükalaca ve Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.