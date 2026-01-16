Habertürk
        Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı

        Adana'da hafif ticari araç almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:04
        Alınan bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden bir kişi, hafif ticari aracını 1 milyon 50 bin liraya satmak için internet sitesinde ilan verdi.

        Bu kişiyle iletişime geçen şüpheli, aracı 1 milyon liraya almak için anlaştı.

        Daha sonra şüpheli, fotoğraflarını elde ettiği aracı kendisine ait gibi göstererek internette yeni bir ilan verdi.

        Adana'da yaşayan ve aracı almak isteyen müşteri M.E.R'nin vekalet verdiği arkadaşı ile aracın sahibini Ankara'daki bir noterde buluşturan zanlı, 1 milyon lira satış bedelinin istediği bir banka hesabına yatırılmasını sağladı.

        Aracın devir işlemi sırasında dolandırıldıklarını anlayan kişilerin ihbarı üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince araştırma başlatıldı.

        - 4 kentte operasyon düzenlendi

        Ekipler, "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullananlara yönelik Adana, İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te düzenlediği operasyonda şüpheliler M.A. (28), Ö.T. (26), H.D. (23), S.D. (31), B.Ç. (27), E.Ç. (27) ve A.K'yi (28) yakaladı.

        Polis ekiplerince yapılan araştırmada zanlıların, müştekinin parasının yarısını banka hesabından çektiği, kalanını da kripto hesaba aktardığı tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin üzerine kayıtlı olan ve suç geliriyle alındığı değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

