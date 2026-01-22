Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlüyü yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı. Ekipler, "hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.Ö'yü Yumurtalık ilçesinde, "silahlı yağma" ve "firar" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D'yi Kozan ilçesinde yakaladı. A.R.Ö. ve İ.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.