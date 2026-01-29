Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        ÇGC Başkan Adayı Kurtul Çakın'dan birlik çağrısı:

        Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkan Adayı Kurtul Çakın, 31 Ocak Cumartesi günü yapılacak genel kurul öncesinde birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Çukurova Gazeteciler Cemiyetini yeniden herkesin gurur duyduğu bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇGC Başkan Adayı Kurtul Çakın'dan birlik çağrısı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkan Adayı Kurtul Çakın, 31 Ocak Cumartesi günü yapılacak genel kurul öncesinde birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Çukurova Gazeteciler Cemiyetini yeniden herkesin gurur duyduğu bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.


        Çakın, yazılı açıklamasında, yaklaşık 18 ay önce kimseyi ötekileştirmeyen, sorunları görmezden gelmeyen bir anlayışla yola çıktıklarını belirtti.

        Seçimin Çukurova basınının geleceğini ilgilendirdiğini bildiren Çakın, "Çukurova Gazeteciler Cemiyetini yeniden herkesin gurur duyduğu bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz. Cemiyeti yeniden güçlü, yeniden saygın ve yeniden umut veren bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.


        Çakın, ÇGC'nin Çukurova basınının onuru olduğunu anlatarak, daha güçlü bir cemiyet ve daha saygın bir duruş isteyen tüm meslektaşlarının bu sürece destek vermesini istedi.


        Genel kurulda projelerini üyelerle paylaşacağını belirten Çakın, "Yeni Bir Başlangıç, Yeni Bir Heyecan" çağrısıyla tüm üyeleri 31 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da ÇGC Sosyal Tesisleri'nde yapılacak genel kurula davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan kurtarıldıktan sonra protezle...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan kurtarıldıktan sonra protezle...
        'Başlık parası' istenen gençlerin eylemi, 'Kibar Feyzo' filmini hatırlattı
        'Başlık parası' istenen gençlerin eylemi, 'Kibar Feyzo' filmini hatırlattı
        Akran zorbalığı az kalsın öldürüyordu: Önce dövüldü sonra bıçaklandı
        Akran zorbalığı az kalsın öldürüyordu: Önce dövüldü sonra bıçaklandı
        Polis bir günde 228 motosiklet sürücüsüne 1,2 milyon lirayı aşan ceza kesti
        Polis bir günde 228 motosiklet sürücüsüne 1,2 milyon lirayı aşan ceza kesti
        Kıvanç: "Çek Cumhuriyeti'ni güvenilir bir ortak olarak görüyoruz"
        Kıvanç: "Çek Cumhuriyeti'ni güvenilir bir ortak olarak görüyoruz"
        Adana'da gençlerden başlık parası eylemi
        Adana'da gençlerden başlık parası eylemi