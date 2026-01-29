Habertürk
Habertürk
        AK Parti Adana Milletvekili Doğru, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından deprem sonrasında kentte yapılan 12 bin 500 konut projesinde evlerin büyük bir kısmının teslim edildiğini, kalan kısmının da teslim aşamasında olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 17:06 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:06
        AK Parti Adana Milletvekili Doğru, gazetecilerle bir araya geldi
        Doğru, Adana Öğretmenevi'nde bir araya geldiği basın mensuplarına, AK Parti iktidarında kente yapılan hizmetleri ve yapılması planlanan projeleri anlattı.

        Pozantı-Ceyhan otoyol projesinin ihalesinin yapıldığını belirten Doğru, Adana Ana Konteyner Limanı'na gelecek mal ve hizmetlerin Avrupa'ya bu yol üzerinden taşınacağını belirtti.


        Doğru, Ceyhan-Yumurtalık bölgesinin hayata geçirilecek projelerle enerji üssü haline geleceğinin altını çizdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ tarafından Adana'da 12 bin 500 konut projesinin başlatıldığını ve bunlardan büyük bir kısmının teslim edildiğini ifade eden Doğru, "Kalan kısmı da teslim aşamasında. İnşallah onları da hızlı bir şekilde Allah nasip ederse teslim edeceğiz. Gezmenizi, orayı görmenizi isterim. Yollarıyla, yeşil alanlarıyla, ışıklandırmasıyla, binaların oturumunu görmenizi isterim." diye konuştu.

        Doğru, tarım, sulama projeleri ve çiftçiye sağlanan destekler hakkında da bilgi verdi.

