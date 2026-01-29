Adana'da esnafı öldüren sanığa verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı esnafı bıçaklayarak öldüren belediye temizlik personeline "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.



Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde 19 Mayıs 2025'te çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı (60), aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 21 Mayıs 2025'te tutuklanan Seyhan Belediyesi temizlik personeli Tolga H'ye (30) 15 Ocak'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.



Kararda, sanığın eylemine son vermeyip birçok bıçak darbesiyle Gözaçık'ı öldürdüğü ve eylemin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.



Maktülle arasında önceye dayalı husumet bulunmadığı belirlenen sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunun kabul edildiği anlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:



"Olay tarihinde sanık belediye işçisi olarak görevini ifa ederken maktulün sanığa yönelik küfür ve hakarette bulunduğu, bu itibarla ilk haksız hareketin maktulden geldiğinin kabul edilebilir olduğu, sanık ile maktul arasında tartışma yaşanmasının sanığın istikrarlı anlatımları ve tanık beyanları ile doğrulandığı, sanığın maktul ile olay tarihinde aralarında çıkan kavgadan ötürü şiddetli elem ve öfkenin etkisi altında maktule yönelik öldürme kastı ile hareket ettiği kabul edilerek, Tolga H'nin Hüsamettin Gözaçık'a yönelik 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçunu işlediği sabit görülmekle, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."



Kararda, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62/1 maddesi gereğince "iyi hal" indirimi yapılarak hüküm kurulduğu bilgisi de yer aldı.



- Olay ve dava



Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde 19 Mayıs 2025'te çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Seyhan Belediyesi temizlik personeli Tolga H, 21 Mayıs 2025'te tutuklanmıştı.



Tolga H, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 15 Ocak'taki karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

