Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası

        Adana'da internet üzerinden ikinci el traktör kasası satışı ilanıyla bir kişiyi 9 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 5 yıl 5 ay hapis ve 40 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:23 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da internet üzerinden ikinci el traktör kasası satışı ilanıyla bir kişiyi 9 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 5 yıl 5 ay hapis ve 40 bin lira para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.Ş. ve müşteki Y.G. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki Y.G'nin internet sitesinde ikinci el traktör kasası ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık R.Ş'nin, kendi banka hesabına 9 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın Y.G. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, R.Ş'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

        Müşteki Y.G. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık R.Ş'yi 5 yıl 5 ay hapis ve 40 bin lira para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Adana'da oto yıkamacıda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dav...
        Adana'da oto yıkamacıda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dav...
        Eşini bıçaklayarak öldürdü, cesedin başında ağlarken yakalandı
        Eşini bıçaklayarak öldürdü, cesedin başında ağlarken yakalandı
        Adana'da bir kişi tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
        Adana'da bir kişi tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
        3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü, başında ağlayıp teslim oldu
        3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü, başında ağlayıp teslim oldu
        Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Ekrana Bakma Akrana Bak" projesi tanıtıld...
        Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Ekrana Bakma Akrana Bak" projesi tanıtıld...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede çocukları kitapla buluşturar...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede çocukları kitapla buluşturar...