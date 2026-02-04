Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Ekrana Bakma Akrana Bak" projesi tanıtıldı

        Yeşilay öncülüğünde Adana'da hayata geçirilen ve gençleri dijital bağımlılıklardan uzaklaştırarak akran ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen "Ekrana Bakma Akrana Bak" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:51 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:51
        Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Ekrana Bakma Akrana Bak" projesi tanıtıldı
        Yeşilay öncülüğünde Adana'da hayata geçirilen ve gençleri dijital bağımlılıklardan uzaklaştırarak akran ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen "Ekrana Bakma Akrana Bak" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) tarafından desteklenen, Çukurova Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu koordinasyonunda hazırlanan projenin tanıtım toplantısı, Yeşilay Adana Şubesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Hasan Balcı, toplantıda, çocuk ve gençlerin ekran süresini azaltması gerektiğini söyledi.

        Farkındalık projelerinin önemli olduğunu belirten Balcı, "Yeşilay, son yıllarda hakikaten çok güzel çalışmalar ortaya koyuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve müftülük ile entegre şekilde çok güzel projeler gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

        Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım da anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

        ÜNİDES programı kapsamında kentte 3 gün sürecek programa çeşitli illerden katılacak öğrenciler, bağımlılık türleri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirilecek.

