Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da araçlarını hatalı park eden 175 kişiye para cezası kesildi

        Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 175 sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da araçlarını hatalı park eden 175 kişiye para cezası kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 175 sürücüye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda denetim yaptı.

        Denetimde, engelli park yerlerine, toplu taşıma araçları için belirlenen duraklara ve diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde park edilen 175 aracın sürücüsüne 252 bin 983 lira ceza kesildi.

        Öte yandan, denetimlerde 23 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı

        Benzer Haberler

        Anne, çocuğuna 1,5 yıl sonra polis merkezinde kavuştu
        Anne, çocuğuna 1,5 yıl sonra polis merkezinde kavuştu
        Anne karnında tespit edilen cerrahi hastalıklar artık çaresiz değil
        Anne karnında tespit edilen cerrahi hastalıklar artık çaresiz değil
        Depremden kurtuldular, sporla hayata tutundular
        Depremden kurtuldular, sporla hayata tutundular
        Adana'da birbirlerini darbeden boşanmış çift gözaltına alındı
        Adana'da birbirlerini darbeden boşanmış çift gözaltına alındı
        Depremzede aile evine giden tek yol kazılınca mağdur oldu Depremzede Mehmet...
        Depremzede aile evine giden tek yol kazılınca mağdur oldu Depremzede Mehmet...
        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı