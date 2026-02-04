Adana'da 5 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir araçta 5 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da bir araçta 5 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri bir aracı takibe alarak merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 bin uyuşturucu etkili hap bulundu, zanlılar A.B. ile D.D. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.