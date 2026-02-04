Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 5 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

        Adana'da bir araçta 5 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:43
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri bir aracı takibe alarak merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 5 bin uyuşturucu etkili hap bulundu, zanlılar A.B. ile D.D. gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

