Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine ev hediye edildi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2024 yılında uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine, Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ev hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 21:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine ev hediye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2024 yılında uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine, Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ev hediye edildi.

        Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde, hayırsever vatandaşların destekleriyle inşa edilen konut, Feke ilçesi Kaşaltı Mahallesi'nde düzenlenen törenle şehit ailesine teslim edildi.

        Törende konuşan Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu belirtti.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şehidin kıymetli ailesine sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri olduğunu ifade etti.

        Şehidin babası Selim Akgül de destek veren herkese teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Mustafa Akgül, Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 2024 yılında uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası
        Adana'da oto yıkamacıda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dav...
        Adana'da oto yıkamacıda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dav...
        Eşini bıçaklayarak öldürdü, cesedin başında ağlarken yakalandı
        Eşini bıçaklayarak öldürdü, cesedin başında ağlarken yakalandı
        Adana'da bir kişi tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
        Adana'da bir kişi tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
        3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü, başında ağlayıp teslim oldu
        3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü, başında ağlayıp teslim oldu
        Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Ekrana Bakma Akrana Bak" projesi tanıtıld...
        Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Ekrana Bakma Akrana Bak" projesi tanıtıld...