        Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü

        Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:53 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:53
        Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü
        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.


        R.A. idaresindeki 33 AFG 132 plakalı kamyon, Tufanpaşa Mahallesi'nde 86 yaşındaki Ahmet Karaca'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü R.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

