        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:23 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:23
        Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı minibüsün araç içi kamerası tarafından görüntülendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

