Adana'nın Feke ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Adana'nın Feke ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, okul servis güzergahlarında meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tedbir amacıyla 18 Şubat Çarşamba taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."
