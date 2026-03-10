Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın hazırlıkları değerlendirildi

        Adana'da 1-5 Nisan'da düzenlenecek 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın hazırlıkları değerlendirildi

        Adana'da 1-5 Nisan'da düzenlenecek 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Vali Mustafa Yavuz başkanlığında, ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, karnavalın hazırlık çalışmaları ele alındı.

        Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun devamlılığının sağlanması ve organizasyonun sorunsuz geçmesi için yapılan faaliyetler görüşüldü.

        Vali Yavuz, karnavalın Adana ile bütünleşmiş bir marka olduğunu, şehrin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

        Karnavalın huzur ve güven ortamında yapılması için gerekli hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü dile getiren Yavuz, baharın güzel atmosferini yaşamak isteyenleri 1-5 Nisan'da düzenlenecek etkinliğe davet etti.

