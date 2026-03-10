Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kentte ikamet eden G.D'yi 26 Şubat'ta cep telefonuyla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

        Zanlı, G.D'ye kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve operasyon düzenleyecekleri yalanıyla evindeki para ve altınları inceleyeceklerini söyledi.

        Görüşmenin ardından G.D, şüphelinin yönlendirmesiyle içinde 1,5 milyon lira tutarında para ve altın bulunan paketi yaşadığı daireye gelen kadına teslim etti.

        Daha sonra telefonla görüştüğü kişiye ulaşamayan G.D, dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

        İkametin bulunduğu apartmanın ve çevresindeki binaların güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliğini tespit etti.

        Ekipler, Adana, Nevşehir ve Konya'da düzenledikleri operasyonla 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların adreslerinde ruhsatsız tabanca, 21 mermi, bir miktar uyuşturucu, çok sayıda SIM kart, banka kartları, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar ile çeşitli belgeler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada, şüpheli kadının G.D'nin ikamet ettiği apartmana girmesi ve bir süre sonra buradan elinde paketle ayrılıp araca binmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        DAİMFED ve AOSB'den kurumlar arası iş birliği vurgusu
        DAİMFED ve AOSB'den kurumlar arası iş birliği vurgusu
        Adana merkezli 3 ilde 'sahte polis' operasyonu: 8 tutuklama
        Adana merkezli 3 ilde 'sahte polis' operasyonu: 8 tutuklama
        Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın hazırlıkları değerlendi...
        Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın hazırlıkları değerlendi...
        Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıkları değerlendirildi
        Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıkları değerlendirildi
        Adana'da pamukta 'pembekurt' zararlısına karşı uyarı
        Adana'da pamukta 'pembekurt' zararlısına karşı uyarı
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığa...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığa...