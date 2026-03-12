Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

        Adana'da, internet üzerinden çanta ve ayakkabı satışı ilanıyla bir kişiyi 3 bin 500 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin 820 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 19:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

        Adana'da, internet üzerinden çanta ve ayakkabı satışı ilanıyla bir kişiyi 3 bin 500 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin 820 lira para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.B. ve müşteki E.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.Ş'nin internet sitesinde çanta ve ayakkabı ilanını görüp tanıştığı sanık A.B'nin, kendi banka hesabına 3 bin 500 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın E.Ş. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, A.B'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

        Müşteki E.Ş. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 3 yıl 4 hapis ve 5 bin 820 lira para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Adana'da sakatlanan yarış atının kesilip, Mersin'de kavurma yapıldığı iddia...
        Adana'da sakatlanan yarış atının kesilip, Mersin'de kavurma yapıldığı iddia...
        Adana şalgamı AB'den coğrafi işaret tescili aldı (2)
        Adana şalgamı AB'den coğrafi işaret tescili aldı (2)
        Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili sanığın yargılanması sü...
        Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili sanığın yargılanması sü...
        Adana ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anm...
        Adana ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anm...
        "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında pro...
        "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında pro...
        Onlarca aileye gıda kolisi dağıttı
        Onlarca aileye gıda kolisi dağıttı