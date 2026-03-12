Canlı
        Giriş: 12.03.2026 - 21:09
        Adana'da Yeşilay gönüllüleri iftarda buluştu

        Adana'da Yeşilay gönüllülerinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        Yeşilay Adana Şubesi'nde düzenlenen imece usulü iftarda, gönüllülerin ve ailelerin hazırladığı yemekler yer aldı.

        Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım, ramazan ayının manevi atmosferinde birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kentte farkındalık oluşturmak adına faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Yıldırım, iftar programına katılanlara teşekkür etti.

