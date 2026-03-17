Adana'da araçlarını hatalı park eden 150 kişiye para cezası kesildi

Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 150 sürücüye para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu oluşan Sefa Özler, Saydam, Çakmak, Ali Münif Yeğenağa ve Abidinpaşa caddelerinde denetimlerini artırdı. Ekipler, araçlarını yasak bölgelere park eden 150 sürücüye 186 bin 900 lira ceza kesti. Denetimlerde 23 araç ta trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.