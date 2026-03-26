        Adana'da tehditle kız kardeşinin parasını gasbettiği öne sürülen sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ölümle tehdit ettiği kız kardeşinin parasını zorla aldığı iddia edilen sanığa "nitelikli yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık H.K. ile müşteki kız kardeşi F.K. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında 20 Ekim 2025'te Yunusoğlu Mahallesi'nde sanığın kız kardeşi F.K'den 500 lira istediği, müştekinin bu isteği kabul etmemesi ve direnmesi üzerine sanığın kız kardeşini öldürme tehdidinde bulunarak zorla parayı elinden aldığı ve evden kaçtığını belirtti.

        Savcı, sanığın annesi E.K'nin de şikayetçi olduğunu bildirerek, H.K'nin üzerine atılı "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Savunması alınan sanık, kız kardeşinin parasını zorla almadığını öne sürerek beraatını talep etti.

        Müşteki F.K. ise "Ben şikayetimin arkasındayım. Sanık olay günü paramı zorla aldı. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

