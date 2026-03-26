        Adana Haberleri

        Adana'da tartıştığı annesini ve komşusunu yaralayan sanığa hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı annesini ve komşusunu bıçakla yaralayan sanığa "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.A, müşteki annesi D.A. ile diğer müşteki E.C. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 2 Eylül 2025'te Kocavezir Mahallesi'ndeki 2 katlı evde sanık ile annesi D.A'nın para meselesi nedeniyle tartıştığını, bu sırada üst katta oturan komşuları E.C'nin de aşağı kata inerek olaya müdahil olduğunu belirtti.

        A.A'nın kavgayı ayırmak isteyen komşusu E.C. ile annesi D.A'yı bıçakla yaraladığını ifade eden savcı, sanığın "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Savunması alınan sanık A.A. olay tarihinde uyuşturucu madde kullandığını öne sürerek, "Pişmanım. Bu olay kendimde olmadığım bir sırada meydana gelmiştir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Müşteki D.A. ve E.C. ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

        Mahkeme heyeti, "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

