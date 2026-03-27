        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Adana'da hırsızın eve balkondan girmesi güvenlik kamerasında

        Adana'da balkonundan girdiği evden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 5 Mart'ta bir apartmanın etrafında gezen kimliği belirsiz şüpheli, yüksek girişli dairenin balkonuna çıktı.

        Şüpheli, balkondan girdiği evde bulduğu dizüstü bilgisayarı alarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Binanın güvenlik kameralarından zanlının Y.E. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi evine yaptığı operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan şüphelinin evin balkonuna girmesi ve bir süre sonra el çantasındaki dizüstü bilgisayarla bölgeden ayrılması binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

