Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Adana'da sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 19:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayraktar, Çotlu Mahallesi'nde yağışlardan etkilenen tarım arazilerini gezdi, bir araya geldiği çiftçilerin taleplerini dinledi.

        İncelemelerinin ardından Bayraktar, gazetecilere, kentte yağışların tarım arazilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

        Doğal afetlerin üreticilere giderlerinin yanı sıra ciddi bir maliyet yüklediğini belirten Bayraktar, sahada gözlem yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

        Bayraktar, Adana'nın Yumurtalık, Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki bazı tarım arazilerinde kuvvetli yağışlar sonucu su baskınlarının yaşandığını dile getirdi.

        Yağışlarla su seviyesi yükselen Ceyhan ve Seyhan nehirleri nedeniyle de bölgede sorunlar yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

        "TARSİM kapsamında olan üreticilerimiz bir miktar zararlarını tazmin edecekler. Çünkü prim ödüyorlar, bunun karşılığında bir zarar ödenmesi, karşılanması söz konusu olacak. TARSİM kapsamında olmayan üreticilerimize muhakkak surette bir nakdi yardım yapılması gerekiyor. Çiftçilerimize sahip çıkmak zorundayız."

        Bayraktar, Çukurova'nın tarımda çok önemli bir bölge olduğunu dile getirdi.

        Programlarında Bayraktar'a Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        Benzer Haberler

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Adana'da 36 bin 566 dönüm tarım alanı su altı...
        Adana'da tehditle kız kardeşinin parasını gasbettiği öne sürülen sanığa hap...
        Medline Adana Hastanesi'nde radyasyon onkolojisi bölümü hizmete girdi
        Adana'da tartıştığı annesini ve komşusunu yaralayan sanığa hapis cezası ver...
        Adana'da kasası eşek dolu kamyonet yola devrildi
        Kozan'da öğrenciler Nevruz'u coşkuyla kutladı
