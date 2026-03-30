        Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir esnaf, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        Giriş: 30.03.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki cep telefonu satış mağazasına giren kasklı zanlı, iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'e (37) tabancayla ateş açtı.

        Başından vurulan Saltıkalp'in ağır yaralandığı saldırının ardından şüpheli, motosikletle kaçtı.

        Çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürülen Saltıkalp, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mağaza ve çevresinde inceleme yaptı.

        Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Seda Sayan'dan tepki
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye'ye yayılıyor!
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        DAİMFED, Çukurova İnşaat Fuarı'na damga vurdu
        Adana'da mağazadan cep telefonu ve aksesuar çalan 2 zanlı tutuklandı
        Tescilli Kozan portakalı yükümlülerin elinde sanata dönüştü
        Parke taşıyla camları kırıp iş yerini soyanlar tutuklandı
        Adana'da husumetlisini tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık ha...
        Kaldırım taşıyla kırdıkları vitrinlerdeki cep telefonu ve elektronik ürünle...
