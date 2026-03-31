İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nda gençlerle buluştu
Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nda (DABKAF'26) gençlerle bir araya geldi.
Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nda (DABKAF'26) gençlerle bir araya geldi.
Nacar, genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü oluşturulması amacıyla Türkiye İş Kurumu koordinasyonunda Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, "Sağlık Hizmetlerinde Gelecek ve Kariyer Planlaması" başlıklı sunum yaptı.
Sunumda tecrübelerini gençlerle paylaşan Nacar, sağlık sisteminin dijitalleşme süreci, kamu yönetiminde iletişim stratejileri ve sağlık hizmetlerinde nitelikli insan kaynağının önemini anlattı.
Nacar, sağlık sektörünün sadece teknik alan değil adanmışlık ve sürekli gelişim gerektiren bir disiplin olduğunu belirtti.
