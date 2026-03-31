"Türkiye Ormancılık Yarışmaları"nın ön elemeleri Adana'da başladı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek "Türkiye Ormancılık Yarışmaları"nın (TOY) bölge ön seçmeleri Adana'da başladı.



Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Oruçlu orman deposunda gerçekleştirilen seçmelere Adana ve Osmaniye'den 200 personel katıldı.



Orman yangınlarına karşı ekiplerin hazırlık seviyesini artırmak amacıyla planlanan yarışmada katılımcılar, fiziksel dayanıklılık ve mesleki becerilerini ölçen 6 farklı parkurda mücadele etti.



Yarışmaya katılan personel, senaryo gereği çıkan orman yangınına en hızlı ve en etkili şekilde müdahale edebilmek için de yoğun çaba sarf etti.



Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, açılış töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl düzenledikleri Ormancılık Olimpiyatları'nın Türkiye geneline yayıldığını söyledi.



Organizasyonun adının TOY olarak değiştirildiğini ifade eden Etli, etkinliğin Türkiye geneline yayılmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.



Etkinliğin sadece bir yarışmadan ibaret olmadığını belirten Etli, yarışan personele başarılar diledi.



Yarın sona erecek yarışmalarda dereceye giren personel, 15-16 Nisan'da 22 ilin katılımıyla Adana'da düzenlenecek bölge seçmelerine katılmaya hak kazanacak.



Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu katıldı.

