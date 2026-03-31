Adana'da tarihi Taşköprü'de ışıklandırmanın ilk etabı tamamlandı

Adana'da tarihi Taşköprü'de ilk etap ışıklandırma tamamlandı.



Adana Valiliği öncülüğünde, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü gözetiminde Taşköprü’de yürütülen ışıklandırma çalışmasının, köprünün yürüyüş yolunu kapsayan ilk etabı tamamlandı.



Vali Mustafa Yavuz, tamamlanan ışıklandırmayı butona basarak hizmete açtı.



Yavuz, Seyhan Nehri üzerindeki köprüde yapılan ışıklandırmanın nehir gibi şehrin silüetine ışığın zarafetiyle estetik bir dokunuş katacağını belirtti.



Köprüde çalışmaların tamamlandığında ihtişamının daha da belirginleşeceğini ifade eden Yavuz, katkılarından dolayı Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'ye (Toroslar EDAŞ) teşekkür etti.



Yavuz, nehrin su seviyesinin azalmasıyla köprünün alt bölümlerinin de ışıklandırılacağını kaydetti.



