        Adana, Hatay ve Osmaniye'de milli takım coşkusu yaşandı

        Adana, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nın başarısını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2026 - 00:46 Güncelleme:
        Adana'da maçı izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle galibiyet sevinci yaşadı.

        Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının sevincini araç konvoyuyla kutladı.

        Araçlarıyla caddelere çıkan vatandaşlar, korna çalarak sevinç gösterilerinde bulundu.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar milli takımın başarısını kutladı.

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının sevincini yaşayan vatandaşlar, bu başarıyı araç konvoyuyla kutladı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de vatandaşlar, milli maçı Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan dev ekranda takip etti.

        Hakemin bitiş düdüğüyle vatandaşlar, galibiyeti meşale yakarak ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Dünya Kupası resmi hesabından Türkiye paylaşımı!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        Ünlü isimlerin Dünya Kupası sevinci
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
