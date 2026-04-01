Adana, Hatay ve Osmaniye'de milli takım coşkusu yaşandı

Adana, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nın başarısını kutladı. Adana'da maçı izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle galibiyet sevinci yaşadı. Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının sevincini araç konvoyuyla kutladı. Araçlarıyla caddelere çıkan vatandaşlar, korna çalarak sevinç gösterilerinde bulundu. - Hatay Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar milli takımın başarısını kutladı. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının sevincini yaşayan vatandaşlar, bu başarıyı araç konvoyuyla kutladı. - Osmaniye Osmaniye'de vatandaşlar, milli maçı Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan dev ekranda takip etti. Hakemin bitiş düdüğüyle vatandaşlar, galibiyeti meşale yakarak ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.