Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj Adana'da biri sevgilisiyle birlikte eşini öldürmekten, diğeri ise 14 yaşındaki oğluna sevgilisini öldürtmekten cezaevine giren iki kadının giydikleri tişörtlerdeki yazılar dikkat çekti Kadınların birinin tişörtünde İngilizce "gülümse" diğerinde ise "geleceği düşün" yazısı yer aldı

Adana'da biri sevgilisiyle birlikte eşini öldürmekten, diğeri ise 14 yaşındaki oğluna sevgilisini öldürtmekten cezaevine giren iki kadının giydikleri tişörtle mesaj vermeleri dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri 13 yıl önce bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakılan erkek cesedinin önce kimliğini belirledi. Dedektifler cesedin İbrahim Vural'a ait olduğunu öğrenince de şahsı eşi Fitnat Vural ile sevgilisi Serdar T.'nin öldürdüğünü belirleyip, iki zanlıyı da gözaltına aldı. 13 yıl boyunca eşinin maaşını da alan kadın ile sevgilisi adliyeye sevk edilip tutuklandı. Kadının adliyeye götürülürken tişörtünde "Smile" yani "gülümse" anlamına gelen yazı olması dikkatlerden kaçmadı. Kadının adliyeye çıkartılırken kızından "üzerinde smile yazan tişörtü getir" dediği de öğrenildi.

Bu olaydan sonra bu kez de 14 yaşındaki oğluna sevgilisini öldürtmekten ömür boyu hapis cezası alan Sultan Karaaslanyiğit (37) saklandığı evde infaz dedektifleri tarafından yakalandı. Kadının yakalandığında tanınmamak için kapalı giyindiği öğrenildi. Ancak emniyete geldikten sonra o da yakınlarından kendisine tişört istedi. Genç kadının istediği tişörtün üzerinde "geleceği düşün" anlamına gelen İngilizce "think of the future" yazısı olması dikkat çekti.

ADANA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:34

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.