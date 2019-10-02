Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) arasında imzalanan kredi protokolü kapsamında başlatılan ve yapımı süren projelerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, JICA’dan alınan kredi ile sürdürülen projeleri tamamlayıp, Adana’ya kazandıracaklarını söyledi.

Finansmanı JICA tarafından karşılanan, İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen ve Suriyeli göçmenlerden etkilenen 10 ili kapsayan “Yerel Yönetimler Altyapı Geliştirme Projesi” kapsamında 45 milyar Japon Yeni tutarındaki kredi anlaşması 15 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı. Bu kapsamda proje hazırlayan ve fizibilite raporu onaylanan ASKİ Genel Müdürlüğü ise Temmuz 2016’da JICA ile sözleşmeye imza attı. Finansörlüğünü JICA’nın üstlendiği birçok proje hazırlayan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, İlbank Adana Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda projelerin tanıtımını yaptı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın katılımıyla gerçekleştirilen sunumda Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı Temsilcileri Yuichiro Takada ve Naohiro Ojima, İlbank Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner, ile ASKİ bürokratları yer aldı.



"İçme suyu sorunu yaşayan mahalle bırakmayacağız"

JICA’dan alınan krediyle birlikte Adana’ya önemli yatırımlarda bulunacaklarını kaydeden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ‘’İçme suyu ve altyapı problemi yaşayan hiçbir mahalle bırakmak istemiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte şehrimiz için büyük projeleri hayata geçireceğiz. JICA’dan alınan kredi sayesinde sürdürülen önemli çalışmaları da tamamlayarak Adana’ya kazandıracağız.’’ şeklinde konuştu.

JICA kredisi ile hayata geçirilen ve Adana’da ilk kez uygulanan Mikro Tünel Projesi, Kuzey Adana Projesi, yaklaşık 70 kilometrelik büyük bir çalışma olan Ceyhan İlçesi İçme Suyu Şebekesi Projesi ve yapılan birçok çalışma hakkında detaylı bilgi ve görüntü paylaşıldı.

Sunumun ardından Mikro Tünel Projesini yerinde görmek için Turgut Özal Bulvarı’ndaki çalışma yerine giden ekip, orada da incelemelerde ve bilgi alışverişinde bulundu.

ADANA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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