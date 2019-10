Kocaispir: "Ulu çınarlarımızın her zaman yanındayız"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

Her insan için değişik anlam ifade eden yaşlılığın, hayatın çok özel bir dönemi olduğunu belirten Başkan Kocaispir, ''Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan ve her zaman tecrübelerinden faydalandığımız en değerli varlıklarımızdır'' dedi.

Yaşlı vatandaşlara ve ailelerine destek olmak amacıyla 'Evde Bakım Hizmetleri' birimini aktif bir şekilde çalıştırdıklarını belirten Başkan Kocaispir, ''Yüreğir'de yaşayan yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip hastane ulaşımı, tıraş hizmetleri veriyor, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın aş evinden faydalanmasını sağlıyoruz. Yaşlı vatandaşımıza destek olup hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.

"Büyüklerimizin sadece özel gün ve haftalarda değil, yılın her gününde yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz" diyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, en verimli çağlarını ülkesine ve milletine hizmetle geçirmiş bütün değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, kendilerine sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyorum."

