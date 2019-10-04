DEAŞ şüphelisi 2 kişi sınır dışı edildi Adana'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 2 şüpheli mahkeme kararıyla sınır dışı edildi Zanlılardan birinin DEAŞ'ın petrollerinin satımından sorumlu olduğu, cep telefonunda da bölücü terör örgütü YPG'nin Suriye'de vatandaşlara yaptığı işkence görüntülerinin çıktığı öğrenildi

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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi mahkeme kararıyla sınır dışı edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'den Adana'ya terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişinin giriş yaptığını saptadı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis iki ayrı mahalleye yaptığı baskında Esad Casim Alsalmo (41) ile Muhammed Kazan'ı (29) gözaltına aldı.

Zanlılardan Alsalmo'nun terör örgütünün Suriye'de hakim olduğu dönemde petrol satışlarından sorumlu kişi olduğu öğrenildi. Ayrıca zanlının cep telefonunda bölücü terör örgütü YPG'nin Suriye'de vatandaşlara işkence yaparken çekilmiş görüntüleri çıktı. Kazan'ın telefonunda ise terör örgütü DEAŞ'ın liderinin silahlı fotoğraflarının olduğu belirlendi. Terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri süren zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların ikisi de mahkeme kararıyla sınır dışı edildi.

ADANA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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