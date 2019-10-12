Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adana’nın Kozan ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mahmutlu Mahallesi Yukarı Çarşı Arıoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki iddiaya göre yola ters yönden giren 01 ZY 212 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Nazmi K. (49) idaresindeki 01 RT 430 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken motosiklette bulunan şalgamlarda yola döküldü.

Kaza sonrası olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı motosiklet sürücüsü Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmayı başlattığı kaydedildi.

ADANA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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