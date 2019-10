Kalp hastaları aşı takvimini kaçırmamalı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, ülkemizde kalp yetmezliği olan hasta grubunda grip aşısı olma oranının Avrupa ortalamasının çok altında kaldığını belirtti

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, sonbahar aylarında kronik kalp hastalarının grip ve zatürreye yakalanma riskinin hasta olmayanlara oranla 3 ila 10 kat arasında arttığını, bunun da ciddi riskleri beraberinde getirebileceğini söyleyerek, “Özellikle kalp yetmezliği olan hastaların Ekim ayı bitmeden grip ve zatürre aşısı yaptırmalarında fayda bulunmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Katırcıbaşı, gripten korunmak için yapılması gereken ilk şeylerden birinin aşı olmak olduğunu belirterek, “Grip aşısı her yıl, bir önceki sene gribe neden olan virüsler göz önünde bulundurularak, bir sonraki yıl gribe neden olacak virüslere yönelik tahmin ile yeniden hazırlanır” diye konuştu.

Katırcıbaşı, ülkemizde kalp yetmezliği olan hasta grubunda grip aşısı olma oranının Avrupa ortalamasının çok altında kaldığını da kaydetti.



Zatürre kronik kalp hastalarını seviyor

Kronik kalp hastalıkları, KOAH, astım gibi hastalıkları olanların zatürreye yakalanma olasılıklarının arttığını ifade eden Prof. Dr. Katırcıbaşı, ayrıca 60 yaş üstü yetişkin bireylerde zatürreye yakalanma açısından en büyük handikapı kalp hastalıklarının oluşturduğunu, kalp hastalıklarından da en fazla risk yaratanın kronik kalp yetmezliği olduğunu belirtti.



Kimler risk altında?

Prof. Dr. Katırcıbaşı, Sağlık Bakanlığı’nın 2016 yılında erişkinler için risk grubu aşılamalarına ilişkin önerilerinde, kronik kalp hastaları, HIV enfeksiyonu olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç tedavisi alanlar, organ nakli olanlar ve doğuştan ya da sonradan bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastaların yüksek risk altındaki kişiler arasında gösterildiğini ifade etti.



Aşılama zamanı önemli

Grip aşısının kronik kalp hastalığı olan erişkin bireylere sonbahar aylarında yapılması ve her yıl tekrarlanması gerektiğini vurgulayan Katırcıbaşı, “Ancak geç başvurmuş bireylerde aşılama Şubat ayına kadar yapılabilir. Zatürre aşısı ise grip aşısının aksine yılın herhangi bir zamanında yapılabilir. Erişkin yaş grubunda her iki zatürre (KPA13 ve PPA23) aşısının da yapılması önerilmektedir. Daha önce hiç zatürre aşısı olmamış kişilere tercihen önce tek bir doz KPA13 yapılması, en az bir yıl sonra PPA23 ve 5 yıl sonrasında da PPA23 hatırlatma dozu uygulanması önerilir” dedi.

Katırcıbaşı, 'hangi kalp hastalıkları olan erişkin bireyler aşılanmalı?' sorusunu da şu şekilde cevapladı:

“Kalp yetersizliği ve kalp kasının birincil hastalığı olanlar, kalpdamar hastaları, kapak hastaları, morarma ile seyreden doğuştan kalp hastaları, pulmoner arteriyel hipertansiyon hastaları.”

