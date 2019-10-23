"Yaşadığım Kadar" yüzbinlerin dilinde İş insanı Mustafa Fidan Vursavuş, 40 yıllık müzik tutkusunu ‘Yaşadığım Kadar’ adlı single albümle taçlandırdı Şarkı kısa sürede dijital platformda en çok dinlenen eserler arasına girdi

İş insanı Mustafa Fidan Vursavuş, 40 yıllık müzik tutkusunu ‘Yaşadığım Kadar’ adlı single albümle taçlandırdı. Şarkı kısa sürede dijital platformda en çok dinlenen eserler arasına girdi.

İnşaat sektörünün temsilcisi, yerel yönetici, sivil toplum kuruluşu lideri Mustafa Fidan Vursavuş'un çıkardığı ‘Yaşadığım Kadar’ adlı single, dijital platformlarda yayınlanmasının ardından henüz bir ay geçmemiş olmasına rağmen yüzbinlerle buluştu.

Müzik serüvenine, babasının kendisini küçük yaşlarda Adana’da bir musiki derneğine kaydettirmesiyle başladığını anlatan Vursavuş, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Bölümünü kazandıktan sonra üniversitenin konservatuar bölümünde Türk Sanat Müziği korosunda yer alarak çok sevdiği müziğe hiç ara vermediğini ifade etti. Vursavuş, “Meslek hayatıma Adana’da devam ettim ve memleketime tekrar döndüğümde ilk işim musiki derneklerine kayıt yaptırmak oldu. Uzun yıllar müziğin içerisinde bulundum. Müzikle uğraşan herkesin hayalinde albüm çıkarmak elbette vardır. Benim de öyleydi. Nasıl yapabilirim diye yola çıktığımda karşımda çok güzel dostlar ve bu işin ustalarını buldum. Ve sözü müziği Fikret Burak Gedik’e, ait olan aranjörlüğünü Çağlar Kocatepe’nin yaptığı güzel bir single çalışması ‘Yaşadığım Kadar’ı icra ettik. Çok kıymetli kişilerin de yardımıyla hazırlanmış olan şarkımız şu anda tüm dijital platformlardan dinlenebilir. Sahne alma işlerini ise yardım amaçlı yapmayı düşünüyorum” dedi.



"Hem alaylıyım hem de mektepli"

53 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini, gençlerin hiçbir zaman umutlarını kaybetmemelerini, hayallerinin peşinden bıkmadan ve usanmadan koşmaları gerektiğini belirten Vursavuş, “Bundan 5 sene önce 2014 yılında O Ses Türkiye’nin elemelerine de katıldım. Orada da jüriyi kendime döndürmüştüm. Onun öncesinde 1996 senesinde TRT’nin düzenlemiş olduğu yarışmada da Çukurova Bölge Birincisi olmuştum. Açıkçası bu albümle hayalimi gerçekleştirirken örnek olmak da bizlere mutluluk kaynağı olacaktır. Farklı alanda başarılı işler yaptık, hala da yapıyoruz. Müzik de bu yolda bizlerin ruhunu besliyor aslında, genel olarak başarıyı buna bağlayabilirim. Müzikle ve sanatla uğraşan insanların bence kötü bir şey yapma ihtimalleri çok zayıf. Kırk yıllık hayalimizi de böylece gerçekleştirmiş olduk. Bu bana diğer hayallerimin de gerçekleşebileceğinin çok büyük bir göstergesi oldu. Aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı mezunuyum. Ben hem alaylı hem mektepliyim” şeklinde konuştu.



Mustafa Fidan Vursavuş kimdir?

1966 Adana Ceyhan doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu, mezun olduktan sonra bir süre kamuda mühendis olarak çalışan Vursavuş, daha sonrasında kendi şirketini kurdu. Aynı zamanda Adana Yapı Müteahhitleri Derneği’nin başkanlığını yaptı. Şuan da Adana Büyükşehir ve Seyhan Belediyelerinde meclis üyeliği yapmakta. Bunun yanı sıra Adana’nın sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu ‘‘AdanaSahipsizDegil’’ sosyal sorumluluk platformunun da kurucusu. Evli ve 2 çocuk babası.

ADANA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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