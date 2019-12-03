Toroslar'a kar yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu

Toros Dağları'nın zirvesine kar yağdı. Adana'da havanın güneşli ve bulutsuz olması nedeniyle dağlardaki kar manzarası kent merkezinde kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken Adana'da kış güneşi kenti ısıtıyor. Akdeniz kıyılarına paralel olarak uzanan Toros Dağları'nın eteklerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Yağan karın oluşturduğu manzara Çukurova ilçesinden gözlendi. Toroslar'ın zirvesinin karla kaplanması ve Seyhan Baraj Gölü aynı kadraja girince kartpostallık manzaralar oluştu.

ADANA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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