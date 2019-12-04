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Abdi Sütcü ölümünün 27. yılında anıldı Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Bir Müslüman için en büyük ...

İHA

Abdi Sütcü ölümünün 27. yılında anıldı Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Bir Müslüman için en büyük gurur, ardında adının yad edileceği eser bırakmaktır" Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü: "Başarının kriteri, vatanına, milletine faydalı evlatlar yetiştirmektir"

Kayseri’den Adana’ya uzanan bir başarı öyküsünün mimarı olan merhum Abdi Sütcü, ölümünün 27’nci yılında, oğulları tarafından adına yaptırılan ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen törenle anıldı.
Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, kardeşleri Ramazan, Mehmet ve Salih Sütcü ve aileleri ile AOSB yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Türkiye’ nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden olan, 4 kıtada 40 ülkeye ihracat yapan, ihracatın devler liginde, Türkiye’nin en parlak 100 şirketi arasında ve İSO’nun Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 383’inci sırada yer alan Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş’nin temellerini atan Abdi Sütcü’nün hayat hikayesini anlatan sunum ile başladı.
1960’lı yıllarda Kayseri’den Adana’ya uzanan bir başarı öyküsünün temellerini atan ve 1992 yılında 51 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Abdi Sütcü ve eşi Fatma Sütcü’nün hayatından kesitlerin anlatıldığı sunum, duygu dolu anlar yaşattı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, törendeki konuşmasında, bir Müslüman için en büyük gurur vesilesinin ölümünden sonra da adının yad edileceği eserler bırakmak olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, “Abdi Sütcü beyefendi, Kayseri’den Adana’ya gelmiş, hem çalışmış hem hayır işleri yapmış. Vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetiştirmiş. Bugün onun evlatları bu güzide eğitim kurumunda onun adını yaşatıyorlar. Bu okulda yetişen gençlerimiz de yarın ülkemizin kalkınmasına, büyümesine katkı sunacaklar. Bu vesile ile Abdi amcamıza Allah’tan rahmet diliyor, çocuklarını bu değerli eserden dolayı kutluyor ve onların da vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetiştirmelerini temenni ediyorum” dedi.
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise sözlerine “Bugün içinde bulunduğumuz bu önemli eserle ismi üniversitemizde yaşatılmakta olan Sütcü kardeşlerin muhterem babaları Merhum Abdi Sütcü’yü saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadeleriyle başladı.
Prof. Dr. Kibar, Abdi Sütcü Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nun halen 4 bölüm altında 13 program ile eğitimöğretim faaliyetlerini Sütcü ailesinin katkılarıyla, modern binada başarıyla sürdürdüğünü belirterek, “Bu bina yapılmadan önce, Meslek Yüksek Okulumuz’da program ve öğrenci sayısının yıllar itibariyle giderek artması üzerine kurumsal kapasitesinin ve donanım imkanlarının arttırılması ihtiyacı doğmuştu. Bu nedenle yeni ve modern bir eğitim binası yapılması için yaklaşık 5 yıl önce gerekli çalışmaları yaparak, destek için OSB’ye giderek projemizi Sayın Bekir Sütcü Beye sunmuştuk. Sağ olsunlar, bu destek talebimiz kendilerinden büyük bir karşılık bulmuş ve Abdioğulları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ramazan, Mehmet ve Salih Sütcü kardeşler merhum babalarının adını yaşatmak amacıyla okulumuzun bina inşaatının, iç donanımının ve laboratuvarlarının yapımının önemli bir kısmını karşılamışlardır. Kendilerine bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Kibar, “Bilindiği gibi, bir insan ebedi hayata intikal ettiğinde, sevabı devam eden üç amelden biri, Allah rızâsı için hizmet veren bir eser bırakmaktır. Allah rızası için hizmet veren bu eserler arasında ise burada olduğu gibi, ilim ve irfan yuvaları tesis etme de bulunmaktadır. İnsanlar bu gibi eğitimöğretim yapılan yerlerden yararlandığı sürece, bunları yaptıranlar, yapılmasına sebep olanlar, yol gösterenler ve destek olanlar, hem hayattayken hem de vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam ederler. Memnuniyetle belirtmeliyim ki bu önemli eser, üniversitemizde diğer bağışlara da örnek teşkil etmiştir. Umut ediyorum ki, bundan sonra üniversitemize bağış yoluyla kazandıracağımız böylesi eserler daha da artacaktır” diye konuştu.
Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş ve Adana OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de konuşmasında, ailenin en büyük evladı olarak ticareti babası Abdi Sütcü’nün yanında öğrendiğini anlattı. Bekir Sütcü, “Rahmetli babam ne yaparsanız devlete yapın, hayır yapın derdi. Bu nedenle benim ve kardeşlerimin en büyük özlemi merhum babamızın adını yaşatmaktı. Babamız, bugün 1.500 kişilik Abdioğulları ailesinin temelini atmıştır. Kısa ömrüne sığdırdığı başarılı çalışmaları ve ondan öğrendiklerimiz bizim geleceğimize ışık tutmuştur” dedi.
“Başarının kriteri; mal, mülk sahibi olmak değil, vatanına, milletine faydalı evlatlar yetiştirmektir” ifadelerine yer veren Bekir Sütcü, salonda bulunan gençlere nasihatlerde bulunarak, “Sevgili gençler; ailenizin, babanızın, annenizin değerlerini yaşarken bilin. Onlara saygıda kusur etmeyin. Bunu genç yaşta babasını kaybetmiş bir evlat olarak söylüyorum” diye konuştu.
Bekir Sütcü, anma törenine katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, sözlerini, “İnşallah Allah nasip ederse annemizin adını da böyle bir eserde yaşatmak arzusundayız” temennileri ile tamamladı.
Törende, Abdi Sütcü’nün 1980’lı yıllarda yakın arkadaşı ve alış veriş yaptığı kişi Kadir Büyükkardeş Abdi Sütcü’nün ticaret kültürüne ilişkin anekdotları anlattı. AOSB Denetim Kurulu Üyesi Hilal Aksöz ise Bekir Sütcü’nün AOSB’deki ilk fabrikalarının kuruluşuna ilişkin anılarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından tören, Psikoterapist/Yazar Dr. Obengül Ejder, “Hızlı Balık” konulu sunumu ile sona erdi.

ADANA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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