Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig’in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 16.30’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Altınordu ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dün Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında ilk 11 oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Adanaspor, 5 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ADANA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

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