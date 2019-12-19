Adanaspor Hatay yolcusu

Kışın kimse yaşamıyor diye bakın ne yaptılar...

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig'in 16. haftasında cumartesi günü saat 14.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncubeyazlı takım şut ve taktik çalışması yaptı. Turuncubeyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde Adana'daki çalışmasını tamamlayıp kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Hatay şehrine gidecek.

Hatayspor Adanaspor maçını Yiğit Arslan yönetecek.

ADANA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.