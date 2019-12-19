Adanaspor Hatay yolcusu

TFF 1. Lig'in 16. haftasında cumartesi günü saat 14.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncubeyazlı takım şut ve taktik çalışması yaptı. Turuncubeyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde Adana'daki çalışmasını tamamlayıp kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Hatay şehrine gidecek.
Hatayspor Adanaspor maçını Yiğit Arslan yönetecek.
ADANA
19 Aralık 2019 Perşembe
- İMSAK 06:13
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