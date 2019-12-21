Kozan’a şehit ateşi düştü

"O benim sünnetim değildi"

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– IrakBaşikaGedük Üs Bölgesi’nde nöbet esnasında böcek ısırması sonucu hastalanan Adanalı Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

Adana'nın Kozan ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman 3'üncü Komanda Tugay Komutanlığı SiirtEruh emrinde görevli iken IrakBaşikaGedük üs bölgesinde 12 Eylül 2018 tarihinde nöbet esnasında böcek ısırması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi için 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman 17 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehidin naaşının Adana'nın Kozan ilçesine getirilmesi bekleniyor.

ADANA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

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