Engin İpekoğlu: "Takımın kazanma arzusu vardı"

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Akhisaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Şampiyon adayına karşı alınan 1 puanı da puandır diyeceğiz. Takımımızın özellikle kazanma arzusu ve isteği bugün mevcuttu" dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Akhisarspor ile 00 beraber kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Seyir zevki yüksek bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabi 3 puanı alsaydık bizim açımızdan daha iyi olurdu. Çok daha net pozisyonlara giren tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Şampiyon adayına karşı alınan 1 puanı da puandır diyeceğiz. Takımımızın özellikle kazanma arzusu ve isteği bugün mevcuttu. Bunu puanlara yansıtamadık. Eskişehirspor maçına odaklanacağız" diye konuştu.

ADANA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:19

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