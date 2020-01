8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım başladı Adana sokakları 3-12 Nisan’daki karnaval coşkusuna hazırlanıyor

“Nisan’da Adana’daUluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 8. kez yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 312 Nisan tarihleri arasında Adana’nın cadde ve sokaklarında gerçekleştirilecek olan karnavalın resmi açılışı ve kortej geçişi ise 4 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Adanalılar başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinde heyecanla beklenen “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda” bu yıl eğlenceli etkinlikler ile birlikte, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler de yer alacak. Bunlar arasında; konserler, halk koşusu, annebabaçocuk koşusu, ödüllü dijital yarışmalar, hızlı Adana dürüm yeme yarışması, Türkiye’nin tek su korteji, sanatsal sergiler ve atölyeler ile birlikte İtalyan’dan Uzakdoğu’ya uzanan mutfakların tanıtılacağı lezzet atölyeleri gibi çok sayıda etkinlik bulunacak. Karnavalda ayrıca aktivite alanlarında çocuklar için özel sürprizlerin olacağı etkinlikler de yapılacak.

Karnavalın simgelerinden biri olan Kostüm Tasarım Yarışması bu yıl yine birbirinden renkli tasarımlara ev sahipliği yapacak. Teması “Doğanın Sesi / The Sound of Nature” olarak belirlenen yarışma ile küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin beraberinde getirdiği; kuraklık, sel, fırtına, deprem, yangın, kasırga, tsunami gibi felaketlere dikkat çekmek isteniyor. Yarışmada dereceye girenlere para ödüllerinin yanında çeşitli ödüller de verilecek.

Karnavalın bir başka eğlenceli yarışması ise “Kortej Takımları Kostüm Tasarım Yarışması” olacak. Korteji renklendirmek için düzenlenen yarışmada toplam 16 bin TL’lik ödül dağıtılacak. Bireysel katılımın olmadığı, en az iki kişi veya sınırsız ekip üyesine sahip takımların katılacağı serbest temalı yarışma için başvurular 20 Mart tarihine kadar sürecek.



Onbinlerce yerli ve yabancı ziyaretçi bekleniyor

Her yıl olduğu gibi binlerce kişiyi “dostluk ve sevgi” mottosuyla ağırlayan Adana, bir kez daha tarihi günlere tanıklık edecek. Yoğun katılımın yaşanacağı 345 Nisan tarihleri sonrasında da aktivitelerin süreceği karnaval 12 Nisan tarihine kadar “Sakin Karnaval” olarak sürmeye devam edecek. Portakal çiçeği kokularının nisan boyunca süreceği Adana sokaklarını dolduranlar doğanın kış sonrasında uyanışına da tanıklık edecekler.

Karnaval Komitesi’nden yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışından Adana’ya gelecek olanların programlarını şimdiden yapmaları gerektiğine işaret edildi. Komite, kentin ekonomisi için de ciddi bir gelir kaynağı olan “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na” gelecekler için şu tavsiyelerde bulundu:

“Nisan’da Adana’da olmanın keyfini daha sakin dönemde deneyimlemek isteyenlere takip eden günler için de program yapmalarını tavsiye etmekteyiz. Mevsimsel olarak değişiklik göstermekle birlikte, 120 Nisan arasındaki dönemde Adana sokaklarının mis gibi portakal çiçeği kokacağını öngörüyoruz. Misafirlerimize tavsiyemiz, karnaval coşkusunu sokaklarda yaşamak ve kalabalıklarda olmak istiyorsanız 45 Nisan tarihlerini, sakin dönemde portakal çiçeği kokan sokaklarıyla Adana’yı gezmek, lezzetlerini tatmak istiyorsanız, takip eden 520 Nisan arasındaki tarihleri tercih etmenizdir.”

ADANA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:01

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.