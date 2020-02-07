Dere taştı yol nehre döndü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar ve yağmurdan dolayı dere taştı yol sular altında kaldı

'Babam ve ben'

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bağlı Karsavuran Mahallesinde aşırı kar ve yağmur yağışından dolayı dere taşınca yol nehre döndü.

Karsavuran Mahallesinde dün başlayan aşırı yağışı nedeniyle dereler taştı. Derenin taşması sonucu yol nehre dönerken trafikte aksamalar meydana geldi. Sular çekilene kadar araçlar yoldan geçemedi. Elektriğin de kesildiği mahallede hayat felç oldu.

Aşırı yağış nedeniyle bazı vatandaşların ahırları da su altında kaldı.

ADANA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:08

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