Soba zehirlenmesi uyarısı sırasında polisi şaşırtan cevap Ev sahibi kadın, dama uzattığı soba boruları nedeniyle zehirlenme riskine dikkat çeken polise "10 yıldır kullanıyoruz bir tehlikesini görmedik" diye cevap verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Soba zehirlenmesi uyarısı sırasında polisi şaşırtan cevap Ev sahibi kadın, dama uzattığı soba ...

İHA

Adana polisi, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için mahallelerde vatandaşlara uyarılar yaparken, bacası olmadığı için birden fazla soba borusunu dama kadar uzatan kadının "10 yıldır kullanıyoruz bir tehlikesini görmedik" cevabı ile büyük şaşkınlık yaşadı.

Soba zehirlenmesi uyarısı sırasında polisi şaşırtan cevap Ev sahibi kadın, dama uzattığı soba boruları nedeniyle zehirlenme riskine dikkat çeken polise "10 yıldır kullanıyoruz bir tehlikesini görmedik" diye cevap verdi

Adana polisi, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için mahallelerde vatandaşlara uyarılar yaparken, bacası olmadığı için birden fazla soba borusunu dama kadar uzatan kadının "10 yıldır kullanıyoruz bir tehlikesini görmedik" cevabı ile büyük şaşkınlık yaşadı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine bağlı olarak bazı vatandaşların hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Toplum Destekli Şubesinde görevli 10 polis, müstakil evlerin yoğunlukta olduğu soba kullanımının fazla olduğu mahallelere giderek evlerin zilini tek tek çalıp uyardı. Polisler, vatandaşlara özellikle her yıl sobalar kurulmadan önce bacaların temizlenmesi gerektiğini, kömür kullanılıyorsa özellikle rüzgarlı günlerde yatmadan önce sobaya kömür atılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca sobadan kovayı çıkardıktan sonra bu kovayı ev sıcak kalsın diye kapalı bir odaya koymamaları gerektiği, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmelerin olduğu konusunda da uyardı. Vatandaşlar polisin kendilerini düşünerek kapı kapı gezip uyarmasının çok olumlu olduğunu belirtirken, bir vatandaş, "Polisin bizi düşünmesi beni çok duygulandırdı. Onların söylediklerini mutlaka yapacağız" dedi.

"Baca yok, 10 boru kullanmış"
Bu arada iki katlı bir evin birinci kat duvarından çıkıp dama kadar uzanan soba boruları polisin dikkatini çekti. Polis, eve yaklaştığında birinci katın duvarının delinerek oradan çıkan 10 soba borusunun dama kadar gittiğini gördü. Polisler ev sahibine bu durumun tehlikeli olduğunu söyledi. Ancak ev sahibi kadın, baca olmadığı için böyle bir yöntem kullanıldığını söyledi. Polis, ev sahibine özellikle rüzgarlı günlerde çok boru olduğu için dumanın ters dönüp eve gidebileceğini, bu nedenle de zehirlenme olabileceğini söyledi. Ev sahibinin ise "10 yıldır kullanıyoruz, bir tehlikesini görmedik" demesi polisi şaşkına çevirdi. Polis, bu durumun çok tehlikeli olduğunu, bir an önce düzeltilmesi gerektiği uyarasını yaparak evden ayrıldı.
Polis soba kullanılan tüm evleri tek tek dolaşarak, kış bitmeden hepsini uyaracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüreğir'de belediye personeline afet bilinci eğitimi Başkan Kocaispir: “İlk yardım hayat kurtarır”
YEREL HABERLER Yüreğir'de belediye personeline afet bilinci ...
Seyhan'da okullar renkleniyor Seyhan Belediyesi tarafından üretilen boya ile köy okulu renklendi
YEREL HABERLER Seyhan'da okullar renkleniyor Seyhan Belediyesi ...
16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Bere içinde uyuşturucu sevkıyatı Adana'da polisin durduğu yolcu otobüsünde bere içinde 1 kilo 13 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bere içinde uyuşturucu sevkıyatı Adana'da polisin ...
Kızıyla aynı sonu yaşadı Adana'da karşıya geçerken birden fazla aracın üzerinden geçmesi sonucu parçalanarak hayatını kaybeden genç kadının 4 yaşındaki kızının da 2 yıl önce bir otomobilin çarpması sonucu can verdiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kızıyla aynı sonu yaşadı Adana'da karşıya geçerken ...
Çin’deki korona virüs salgını Türk mobilya sektörünü canlandırdı Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı: "Bu krizi fırsata çevirebilirsek mobilya yollamadığımız ülke kalmayacak” "Dünya sıralamasında ilk 3’e girebilecek konumdayız"
YEREL HABERLER Çin’deki korona virüs salgını Türk mobilya sektörünü ...
Adanalılardan kantaron yağına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Adanalılardan kantaron yağına yoğun ilgi
DHA YURT - Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil hırsızı: Oyun zannettim
YEREL HABERLER DHA YURT - Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil ...
Araba hırsızı yakalanınca “ oyun zannettim” dedi
YEREL HABERLER Araba hırsızı yakalanınca “ oyun zannettim” dedi
ÇGC’den Ayan’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER ÇGC’den Ayan’a teşekkür plaketi
Bilgili: "Darbeler dönemi 15 Temmuz'da kapandı"
YEREL HABERLER Bilgili: "Darbeler dönemi 15 Temmuz'da kapandı"
Çetin’den sanata destek Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: "Adana’da kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi olduk"
YEREL HABERLER Çetin’den sanata destek Çukurova Belediye Başkanı ...
Dr. Özkaynak: “TMU seanslarıyla odaklanma sorunu bitiyor"
YEREL HABERLER Dr. Özkaynak: “TMU seanslarıyla odaklanma sorunu ...
Sağlıklı hayat merkezlerine ücretsiz ulaşım sağlanacak
YEREL HABERLER Sağlıklı hayat merkezlerine ücretsiz ulaşım ...
Adana İdmanyurdu'nda hedef galibiyet
YEREL HABERLER Adana İdmanyurdu'nda hedef galibiyet
Teneffüste masal kahramanları ile buluşuyorlar
YEREL HABERLER Teneffüste masal kahramanları ile buluşuyorlar
Sevimli kedi "Garfield" çocuklarla buluşuyor
YEREL HABERLER Sevimli kedi "Garfield" çocuklarla buluşuyor
Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
Ceyhan OSB’de ilk arsa tahsisi yapıldı
YEREL HABERLER Ceyhan OSB’de ilk arsa tahsisi yapıldı
"Cinsel gücüm artsın" derken gözden olmayın Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, halk arasındaki adı ‘mavi hap’ olarak bilinen cinsel gücü artıran ilaçların gözde ciddi riske yol açtığını söyledi Karaarslan: "Hastalık, gözde kızarıklıklar, renkleri farklı görme gibi belirtiler gösterebiliyor"
YEREL HABERLER "Cinsel gücüm artsın" derken gözden olmayın Op. Dr. ...
710 sokak hayvanı kısırlaştırıldı Seyhan Belediyesince 84 noktada besleme yapıldı, hayvan severlere mama dağıtıldı
YEREL HABERLER 710 sokak hayvanı kısırlaştırıldı Seyhan ...
TEMSA'da sevindiren gelişme Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Sabancı Holding'in yabancı bir ortakla TEMSA'da yeniden üretime başlamak için girişimde bulunduğunu görmenin kendilerine verilebilecek en güzel haber olduğunu ifade etti Değirmenci: "TEMSA'da haklı mücadelemiz sonuç verdi"
YEREL HABERLER TEMSA'da sevindiren gelişme Özçelik-İş Sendikası ...
Sahte senetle 186 milyon liralık vurgun yapmışlar
YEREL HABERLER Sahte senetle 186 milyon liralık vurgun yapmışlar
1.65 gram bonzai ile yakalanan 3 kişi tutuklandı Adana'da bir evde yapılan aramada 1.65 gram bonzai ele geçirilince, evde bulunan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 1.65 gram bonzai ile yakalanan 3 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X