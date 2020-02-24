Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Suriye'den Türkiye’ye dönmek isterken PKK’ya esir düştü Terör zulmü gözyaşlarına boğdu Evlatları ...

İHA

Adana'dan hayvan ticareti yapmak için ailesiyle birlikte 2015 yılında Suriye'nin Halep kentine giden Mehmet Gök, 2017 yılında Türkiye'ye geri dönmek isterken terör örgütü tarafından yakalanarak Irak'a götürüldü. Cezaevinde tutulup işkence gören Gök'ün anne ve babası gözyaşları içerisinde oğullarının kurtarılması için yardım istiyor.

Suriye'den Türkiye’ye dönmek isterken PKK’ya esir düştü Terör zulmü gözyaşlarına boğdu Evlatları Irak’ta cezaevinde esir tutulan anne ve babanın gözyaşları Suriye’ye ticaret yapmaya giden Mehmet Gök ve ailesi, Türkiye’ye geri dönerken terör örgütü tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi Suriye’den Irak’a esir olarak gönderilen Mehmet Gök’ün ailesi yardım istiyor

Adana’dan hayvan ticareti yapmak için ailesiyle birlikte 2015 yılında Suriye’nin Halep kentine giden Mehmet Gök, 2017 yılında Türkiye’ye geri dönmek isterken terör örgütü tarafından yakalanarak Irak’a götürüldü. Cezaevinde tutulup işkence gören Gök’ün anne ve babası gözyaşları içerisinde oğullarının kurtarılması için yardım istiyor.
Hayvancılık üzerine ticaret yapan Mehmet Gök (43), 2015 yılında çalışmak için Suriye’nin Halep kentine eşi Necmiye (40), çocukları Ahmet Şamil (14), Mustafa Hanzala (11) ve Hüzeyfe (6) ile gitti. Ülkedeki iç savaşın boyutu daha da artınca Gök ailesi 2017 yılında Türkiye’ye geri dönmek istedi. Mehmet Gök, Adana’da yaşayan anne ve babasına geri dönmek istediğini söyleyip para istedi. Aile de oğullarına 7 bin dolar gönderdi.
Yolların çoğunu terör örgütleri kontrol ettiği için Suriye’de bir kaçakçı ile anlaşan Mehmet Gök, kendisi, eşi ve çocuklarını Türkiye sınırına kadar götürmesi için kaçakçıya 7 bin dolar verdi. Gök ailesi Türkiye sınırına gelirken iddiaya göre kaçakçı tarafından dolandırıldı ve terör örgütlerine teslim edildi. Anne ve çocukları rejimin gizli hapishanelerinden birine götürülürken, baba Mehmet Gök ise başka bir hapishaneye götürüldü.
Aradan 2 yıl geçtikten sonra geçen Ekim ayında rejim, hapishaneyi terk etti ve mahkumlar serbest kaldı. Anne Necmiye ve çocuklar da hapishaneden çıkarak önce Cilvegözü Sınır Kapısı’na ardından da akrabalarının yardımıyla Adana’ya geldi. Ancak baba Mehmet Gök’ten eşi ve çocukları haber alamadı. 3 ay önce ise Mehmet, kardeşi İbrahim’i aradı ve ‘Beni yakalandıktan 2 ay sonra Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde bulunan El Hut Cezaevi'ne gönderdiler. Burada esir tutuluyorum. İşkence görüyorum. Sizleri aramama yıllar sonra izin verdiler. Bazı ülkeler buradaki vatandaşlarını kurtarıyor. Siz de beni kurtarın’ dedi.
Bunun üzerine aile Irak’ın Bağdat Büyükelçiliği’ne başvurdu. Ancak aile maddi durumları kötü olduğu için başka bir şey de yapamadı ve evlatlarının cezaevinden çıkmasını bekledi. Ailenin şimdi tek umudu devletin evlatlarını kurtarmak için yapacağı yardım.

“Oğlumu istiyorum”
İHA muhabirine konuşan Mehmet Gök’ün annesi Hatice Gök, maddi imkansızlık nedeniyle avukat tutamadıklarını belirterek, “Ben oğlumu getirmek istiyorum. 2 sene oldu konuşmuyorum. Çocukları ve bizler perişan olduk. Oğlum nedeniyle bende tansiyon hastalığı çıktı. Konuşacak halim bile yok” diye konuştu.
Oğlu için çok üzüldüğünü söyleyen anne Gök, “Biz para yolladık. Türkiye’ye gelecekken teröristlere yakalatmışlar. Parasını da kaçakçı almış. Çocuklarını da kendisini de cezaevine katmışlar. 2 ay sonra da Irak’a göndermişler. Orada esir şuanda. Aç mı, susuz mu bilmiyoruz. Orada işkence var. Orası Türkiye gibi değil. Aç da kalıyor. Her şey oluyor orada” ifadelerini kullandı.

“Bizi dinlemedi gitti”
Hatice Gök, gözyaşlarıyla şunları söyledi:
“Eğer suç işlemişse Türkiye’de cezasını verin. Eşi ve çocukları da cezaevindeydi. Onlar Türkiye sınırına gelip teslim oldular. Bir suçu varsa burada cezasını versinler. Araştırsınlar. Bir suçu varsa eğer burada cezasını çeksin. Bizi dinlemedi gitti. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık.”
Baba Cuma Gök de oğlunu isteyerek, “Cezası varsa burada çeksin. Orada işkence görüyor. Allah rızası için getirsinler. Irak’ta ne yapıyorlar bilmiyorum. Biz bir şey yapamıyoruz” şeklinde konuştu.
Mehmet Gök’ün en küçük oğlu Hüzeyfe de babasını özlediğini söyleyerek, “Orada işkence var. Babamı çok özledim. Gelsin geri. Biz de orada cezaevinde kaldık. Çok kötü bir yer” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

9´uncu kattan atlayan yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER 9´uncu kattan atlayan yaşlı kadın öldü
Genç kızın cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Genç kızın cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı
Ticaret için gittiği Suriye'de YPG'liler kaçırdı
YEREL HABERLER Ticaret için gittiği Suriye'de YPG'liler kaçırdı
Yüreğir'de "Gençlik Buluşmaları"
YEREL HABERLER Yüreğir'de "Gençlik Buluşmaları"
Torbacılara 3 tutuklama 5 ev hapsi Adana’da torbacılık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklanırken, 5’i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Torbacılara 3 tutuklama 5 ev hapsi Adana’da ...
Çiçek alan kadının telefonunu çalan zanlılar tutuklandı Adana'da Sevgililer Günü'nde çiçek alan kadının cebindeki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalıp kayıplara karıştıktan sonra yakalanan 2 zanlı tutuklandı Zanlıların cep telefonunu çalma anı ise saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Çiçek alan kadının telefonunu çalan zanlılar ...
Adana'da 4 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 4 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da en popüler bebek isimleri Erkeklerde Yusuf, kızlarda Zeynep
YEREL HABERLER Adana'da en popüler bebek isimleri Erkeklerde Yusuf, ...
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
Kayıp muhtarın intihar ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp muhtarın intihar ettiği ortaya çıktı
Büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti Adana'da 1.5 milyon lira kredi çekip büyükbaş hayvan alan muhtarın hayvanlar hastalanınca intihar ettiği öne sürüldü
YEREL HABERLER Büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar ...
Karalar: "Yenilenebilir enerji hamlesi çalışmalarımız sürüyor"
YEREL HABERLER Karalar: "Yenilenebilir enerji hamlesi çalışmalarımız ...
Tufanbeyli’de sokak hayvanları için seferberlik
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de sokak hayvanları için seferberlik
Kadınlara pastacılık kursu Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Her anlamda kadının yanında olduğumuzu hissettiriyoruz"
YEREL HABERLER Kadınlara pastacılık kursu Çukurova Belediye Başkanı ...
Adana'ya Geri Gönderme Merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Adana'ya Geri Gönderme Merkezi yapılıyor
Karşılıklı kaza yaptığı çiçekçinin iş yerini yaktırdı
YEREL HABERLER Karşılıklı kaza yaptığı çiçekçinin iş yerini yaktırdı
Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi
5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: Şaka sandım
YEREL HABERLER 5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: ...
CHP'li Develi: "Kongrede aday çıkması engellendi" 24. Dönem Milletvekili Turgay Develi: "CHP'yi geri dönülmez bir yola sokuyorlar"
YEREL HABERLER CHP'li Develi: "Kongrede aday çıkması engellendi" 24. ...
Miniklere ağız bakımı Seyhan Belediyesine bağlı kreş ve devlete ait ana sınıflarındaki çocuklar, ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi kontrolden geçirildi
YEREL HABERLER Miniklere ağız bakımı Seyhan Belediyesine bağlı kreş ...
Kiralık villa karşılığında iş yerini kundakladı Adana'da bir kişinin trafikte kavga ettiği şahsın iş yerini kiralık villa vadederek iki şahsa yaktırdığı ileri sürüldü
YEREL HABERLER Kiralık villa karşılığında iş yerini ...
Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi Adana polisi bir iş merkezinde yaptığı aramada 3 Tevrat ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi Adana polisi ...
Kimsesiz yaşlı adama kaymakam yardım eli uzattı Evinde yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç 77 yaşındaki adam huzurevine yerleştirildi
YEREL HABERLER Kimsesiz yaşlı adama kaymakam yardım eli ...
Ahşap sanatçısı Tektaş son eserini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptı
YEREL HABERLER Ahşap sanatçısı Tektaş son eserini Cumhurbaşkanı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X