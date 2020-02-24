Adana’dan hayvan ticareti yapmak için ailesiyle birlikte 2015 yılında Suriye’nin Halep kentine giden Mehmet Gök, 2017 yılında Türkiye’ye geri dönmek isterken terör örgütü tarafından yakalanarak Irak’a götürüldü. Cezaevinde tutulup işkence gören Gök’ün anne ve babası gözyaşları içerisinde oğullarının kurtarılması için yardım istiyor.

Hayvancılık üzerine ticaret yapan Mehmet Gök (43), 2015 yılında çalışmak için Suriye’nin Halep kentine eşi Necmiye (40), çocukları Ahmet Şamil (14), Mustafa Hanzala (11) ve Hüzeyfe (6) ile gitti. Ülkedeki iç savaşın boyutu daha da artınca Gök ailesi 2017 yılında Türkiye’ye geri dönmek istedi. Mehmet Gök, Adana’da yaşayan anne ve babasına geri dönmek istediğini söyleyip para istedi. Aile de oğullarına 7 bin dolar gönderdi.

Yolların çoğunu terör örgütleri kontrol ettiği için Suriye’de bir kaçakçı ile anlaşan Mehmet Gök, kendisi, eşi ve çocuklarını Türkiye sınırına kadar götürmesi için kaçakçıya 7 bin dolar verdi. Gök ailesi Türkiye sınırına gelirken iddiaya göre kaçakçı tarafından dolandırıldı ve terör örgütlerine teslim edildi. Anne ve çocukları rejimin gizli hapishanelerinden birine götürülürken, baba Mehmet Gök ise başka bir hapishaneye götürüldü.

Aradan 2 yıl geçtikten sonra geçen Ekim ayında rejim, hapishaneyi terk etti ve mahkumlar serbest kaldı. Anne Necmiye ve çocuklar da hapishaneden çıkarak önce Cilvegözü Sınır Kapısı’na ardından da akrabalarının yardımıyla Adana’ya geldi. Ancak baba Mehmet Gök’ten eşi ve çocukları haber alamadı. 3 ay önce ise Mehmet, kardeşi İbrahim’i aradı ve ‘Beni yakalandıktan 2 ay sonra Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde bulunan El Hut Cezaevi'ne gönderdiler. Burada esir tutuluyorum. İşkence görüyorum. Sizleri aramama yıllar sonra izin verdiler. Bazı ülkeler buradaki vatandaşlarını kurtarıyor. Siz de beni kurtarın’ dedi.

Bunun üzerine aile Irak’ın Bağdat Büyükelçiliği’ne başvurdu. Ancak aile maddi durumları kötü olduğu için başka bir şey de yapamadı ve evlatlarının cezaevinden çıkmasını bekledi. Ailenin şimdi tek umudu devletin evlatlarını kurtarmak için yapacağı yardım.



“Oğlumu istiyorum”

İHA muhabirine konuşan Mehmet Gök’ün annesi Hatice Gök, maddi imkansızlık nedeniyle avukat tutamadıklarını belirterek, “Ben oğlumu getirmek istiyorum. 2 sene oldu konuşmuyorum. Çocukları ve bizler perişan olduk. Oğlum nedeniyle bende tansiyon hastalığı çıktı. Konuşacak halim bile yok” diye konuştu.

Oğlu için çok üzüldüğünü söyleyen anne Gök, “Biz para yolladık. Türkiye’ye gelecekken teröristlere yakalatmışlar. Parasını da kaçakçı almış. Çocuklarını da kendisini de cezaevine katmışlar. 2 ay sonra da Irak’a göndermişler. Orada esir şuanda. Aç mı, susuz mu bilmiyoruz. Orada işkence var. Orası Türkiye gibi değil. Aç da kalıyor. Her şey oluyor orada” ifadelerini kullandı.



“Bizi dinlemedi gitti”

Hatice Gök, gözyaşlarıyla şunları söyledi:

“Eğer suç işlemişse Türkiye’de cezasını verin. Eşi ve çocukları da cezaevindeydi. Onlar Türkiye sınırına gelip teslim oldular. Bir suçu varsa burada cezasını versinler. Araştırsınlar. Bir suçu varsa eğer burada cezasını çeksin. Bizi dinlemedi gitti. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık.”

Baba Cuma Gök de oğlunu isteyerek, “Cezası varsa burada çeksin. Orada işkence görüyor. Allah rızası için getirsinler. Irak’ta ne yapıyorlar bilmiyorum. Biz bir şey yapamıyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Gök’ün en küçük oğlu Hüzeyfe de babasını özlediğini söyleyerek, “Orada işkence var. Babamı çok özledim. Gelsin geri. Biz de orada cezaevinde kaldık. Çok kötü bir yer” dedi.

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