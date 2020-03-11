Adana Demirspor - Akhisarspor maçında futbolculara el dezenfeksiyonu

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Rüşan Anıl ATAR / ADANA (DHA) TFF 1´inci Lig´de Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçta futbolcu, hakem ve teknik direktörlerin ellerine antiseptik solüsyon sıkıldı.

TFF 1´inci Lig´in 27´nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor´u konuk etti. Türkiye´de de görülen koronavirüs nedeniyle karşılaşma öncesi futbolcu, teknik heyet ve hakemlere el dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla antiseptik solüsyon sıkıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında spor müsabakalarından önce sporculara el dezenfeksiyonu yapılacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-03-11 20:19:14



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