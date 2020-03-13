AK Partili Çonkar: "NATO Türkiye açısından atması gereken adımları atacaktır" Adana’da ‘Türkiye’nin NATO Üyeliğinin 68. Yılı: Strateji İttifakının Güçlü Üyesi Türkiye’ konulu panel düzenlendi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO’dan somut talepleri olduğunu söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili Çonkar: "NATO Türkiye açısından atması gereken adımları atacaktır" Adana’da ‘Türkiye’nin NATO Üyeliğinin 68. Yılı: Strateji İttifakının Güçlü Üyesi Türkiye’ konulu panel düzenlendi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO’dan somut talepleri olduğunu söyledi

İHA

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Suriye'deki Türk askerlerine düzenlenen saldırı sonrası NATO'nun dördüncü madde kapsamında göreve çağrıldığını söyleyerek, "Burada somut bir takım taleplerimiz var NATO'dan. Bunlar şuanda masada. Umut ediyorum ki NATO, Türkiye'nin kaygılarını doğru şekilde okuyarak atması gereken adımları atacaktır" dedi.

AK Partili Çonkar: "NATO Türkiye açısından atması gereken adımları atacaktır" Adana’da ‘Türkiye’nin NATO Üyeliğinin 68. Yılı: Strateji İttifakının Güçlü Üyesi Türkiye’ konulu panel düzenlendi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO’dan somut talepleri olduğunu söyledi

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Suriye’deki Türk askerlerine düzenlenen saldırı sonrası NATO’nun dördüncü madde kapsamında göreve çağrıldığını söyleyerek, “Burada somut bir takım taleplerimiz var NATO’dan. Bunlar şuanda masada. Umut ediyorum ki NATO, Türkiye’nin kaygılarını doğru şekilde okuyarak atması gereken adımları atacaktır” dedi.
İletişim Başkanlığı tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı’nda ‘Türkiye’nin NATO Üyeliğinin 68. Yılı: Strateji İttifakının Güçlü Üyesi Türkiye’ konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş’ın yaptığı panelde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili Ahmet Berat Çonkar, 68 yıldır Türkiye’nin NATO açısından çok önemli bir üye olduğunu söyledi. NATO operasyonlarına Türkiye’nin çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Çonkar, “Bu Kore’deki savaşa iştirakten itibaren başlıyor ve NATO üyeliği gerçekleşiyor. Hemen hemen Türkiye’nin tüm önemli operasyonlarında çok ciddi fedakarlıklarda bulunmuş olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin kendi milli güvenliği açısından NATO’dan edindiği önemli tecrübeler var. İş birliği anlamında da NATO müttefiklerimizden önemli kazanımlarımız var. Bir milletin, toplumun en önemli birincil beklentisi siyasette güvenlik konusudur. Güvende olmadığımız zaman normal hayatımızda akış bekleyemeyiz. Güvenlik olmadığı zaman ekonomi, huzur ve istikrar olmuyor. Bizlerinde en birincil görevimiz ülkemizin ve milletimizin güvenliğimizin tam manada sağlanmasıdır. NATO üyelik sürecinde Türkiye’nin güvenlik planlamalarını NATO ile beraber planlamışız. 68 yıl önemli bir zaman dilimi. Soğuk Savaş döneminde Türkiye NATO’nun güneydoğu kanadını koruyan çok stratejik bir ülke olarak üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş” diye konuştu.

“Zayıf kalan NATO ittifakı”
NATO’nun Türkiye’nin hak ettiği ittifak dayanışmasını göstermekte zayıf kaldığını vurgulayan Çonkar, “Türkiye 90’lı yıllardan itibaren yaşanan süreçte ciddi ateş çemberinin içerisinden geçmiş oldu. Türkiye’nin NATO’dan beklentileri de farklılaşmaya başladı. Türkiye, NATO’nun Washington ittifak anlaşmasında olan sorumluluklarını tam manasıyla yerine getirmesi noktasında elbette ısrarcı yaklaşım içerisinde. Türkiye’nin aslında hak etmiş olduğu haklı olduğu konulardaki desteği ittifak dayanışması çerçevesinde göstermekte biraz zayıf kalan NATO ittifakı tablosuyla karşı karşıya geldik” ifadelerini kullandı.

“Şehitler vererek mücadelemizi yaptık”
Suriye’deki DEAŞ terör örgütüyle Türkiye’nin göğüs göğüse mücadele eden tek NATO üyesi ülke olduğunu aktaran Çonkar, şunları söyledi:
“Bu anlamda bedel ödeyerek şehitler vererek mücadelemizi yaptık. Türkiye sadece güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya kalmıyor. Rusya’nın Ukrayna ve Gürcistan üzerinden farklı bölgeler üzerinden oluşturduğu tehditler bunun yanında yeni yeni gündeme gelmesiyle birlikte Çin’in yükselişiyle yeni algılanan meydan okumalar bütün ittifak üyelerinin bu ortak güvenlik mekanizmasını doğru bir şekilde çalıştırma noktasında çok elzem olduğunu gösteriyor. Bu Amerika, Avrupa ülkeleri ve Türkiye için geçerli.”

“Somut taleplerimiz var NATO’dan”
Suriye’nin İdlib kentinde yürütülen operasyonda şehit olan Türk askerlerinden sonra NATO’nun dördüncü madde kapsamında göreve çağrıldığını belirten Çonkar, “Türkiye özellikle askerlerimize yönelik saldırılardan itibaren NATO’yu dördüncü madde kapsamında göreve çağırdı. Burada somut bir takım taleplerimiz var NATO’dan. Bunlar şuanda masada. Türkiye bu kritik süreçte dayanışmanın ortaya konulmasını önemsiyor. Bu sınamalarda NATO umut ediyorum doğru bir sınav verecektir ve Türkiye’nin kaygılarını doğru şekilde okuyarak atması gereken adımları atacaktır” diye konuştu.
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi'nin de konuşma yaptığı panelde, NATO ve NATO'nun küresel güvenlikteki rolü ve faaliyetleri hakkında üye ülkelerde farkındalık oluşturmayı, özellikle genç kesimi bilgilendirmeyi amaçlayan "WeAreNATO" kampanyasının tanıtım videosunun gösterimi yapıldı. Panele İncirlik 10. Tanker Hava Üs Komutanlığından da NATO üyesi ülkelerin yetkilileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden ...
Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa ...
(Düzeltme) Göçmen kaçakçılarına 546 yıl hapis cezası Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 kişiye 182'şer yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Göçmen kaçakçılarına 546 yıl hapis ...
Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: "Görevimin başındayım" Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevden alınarak yerine kayyum atandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: "Görevimin ...
Adana Valiliği: "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alınmadı"
YEREL HABERLER Adana Valiliği: "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ...
Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın etti Bazı vatandaşlar korkmadıklarını söylerken, bir vatandaşın maske ile namaz kıldığı gözlendi
YEREL HABERLER Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın ...
Karalar, tokalaşmadı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mart ayının son birleşimine katıldı Başkan Karalar, 2 gündür tüm Adana’yı günde 3-5 sefer dezenfekte ettiklerini belirtti
YEREL HABERLER Karalar, tokalaşmadı Adana Büyükşehir Belediye ...
(Görüntülü) Yolcu otobüsleri, koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yolcu otobüsleri, koronavirüse karşı ...
Adana Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri iptal
YEREL HABERLER Adana Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri iptal
(Görüntülü) 182'şer yıl hapis cezasıyla aranan göçmen kaçakçıları yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 182'şer yıl hapis cezasıyla aranan göçmen ...
Yolcu otobüsleri, koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yolcu otobüsleri, koronavirüse karşı dezenfekte ...
182'şer yıl hapis cezasıyla aranan göçmen kaçakçıları yakalandı
YEREL HABERLER 182'şer yıl hapis cezasıyla aranan göçmen kaçakçıları ...
Aytaç Durak: Koronavirüs, öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı
YEREL HABERLER Aytaç Durak: Koronavirüs, öpüşmeme kuralımı haklı ...
(Görüntülü) 6 kişinin yaralandığı otopark kavgası 5 lira için çıkmış
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 kişinin yaralandığı otopark kavgası 5 ...
GESAM Adana Şube Başkanlığına Gülşen Doğan seçildi
YEREL HABERLER GESAM Adana Şube Başkanlığına Gülşen Doğan seçildi
Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde bin arttırdı Korona virüse karşı ilaçlamada kullanılan ‘hidrojen peroksit’ maddesi karaborsaya düştü 20 yıldır ilaçlama işi yapan Recep İlkay Erkek, 3 gündür telefonlarının susmadığını söyledi
YEREL HABERLER Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde bin ...
6 kişinin yaralandığı 'otopark' kavgası 5 lira yüzünden çıkmış
YEREL HABERLER 6 kişinin yaralandığı 'otopark' kavgası 5 lira ...
Düğün magandasına ömür boyu hapis Kavgada rastgele ateş edip 11 yaşındaki çocuğun ölümüne, 15 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olan sanık, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Düğün magandasına ömür boyu hapis Kavgada rastgele ...
Akay: "Biz size, siz insanlığa yardım edeceksiniz"
YEREL HABERLER Akay: "Biz size, siz insanlığa yardım edeceksiniz"
(Görüntülü) Aytaç Durak: Koronavirüs öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aytaç Durak: Koronavirüs öpüşmeme ...
Adana'da uzun namlulu silah operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da uzun namlulu silah operasyonu
5 lira için 7 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı Adana'da 5 liralık otopark ücretinin ödenmemesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 5 lira için 7 kişi yaralandı, 1 kişi ...
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı Bodrum'da 5 yıl önce sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek ile birlikte 7 göçmenin boğularak ölümüne neden olmaktan toplam 546 yıl hapis cezasına çarptırılan firari 3 hükümlü Karataş ilçesinde yakalanıp cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı Bodrum'da ...
Adliye personeline koronavirüsten korunma yolları anlatıldı
YEREL HABERLER Adliye personeline koronavirüsten korunma yolları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X