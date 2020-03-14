Adana’da fahiş fiyat artışı yapanlara karşı mücadele kararı Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsten korunmaya yönelik alınan tedbirleri açıkladı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tüm dünyayı etkisi alan yeni tip korona virüsten (Covid19) korunmaya yönelik alınan tedbirleri açıkladı. Demirtaş, ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapanlara da karşı mücadele edileceğini söyledi.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı büyük ölçüde etkileyen korona virüste Türkiye’de de 5 vak'a tespit edildi. Sağlık Bakanlığı’da korona virüsten korunma yollarını açıkladı. Adana Valiliği’nde ise kurum amirleriyle Vali Demirtaş’ın başkanlığında ‘Korona virüse karşı alınan tedbirler’ konulu toplantı düzenlendi.



“Temizlik çalışmaları devam edecek”

Adana’da alınan tedbirleri açıklayan Demirtaş, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarının sürekli devam edeceğini belirterek, “Parkların, sokakların, caddelerin temizliği aksatılmayacak büyük şehir ve ilçe belediyelerimiz çöp alım işlemlerini zamanında yapacaklardır. İbadethanelerin temizliğine dikkat edilecek, İl Müftülüğü vatandaşlarımıza korona virüsle ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaktır. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı broşür, içerik ve görsellerin yerel televizyonlar ve radyolar aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırılarak, bu anlamda toplumda duyarlılık oluşturulması sağlanacaktır. Malumunuz tedbir amaçlı askeri birliklerimizin hafta sonu çarşı izinleri iptal edilmiş aynı şekilde açık ve kapalı cezaevlerimizdeki tutuklu ve yükümlülerin de açık görüşü iki hafta süresince tedbiren kaldırılmıştır” diye konuştu.



“Tüm şikayetleri dikkate alacağız”

Ürünlerinde fiyat artışı yapan şahıslar hakkında da gerekli işlemlerin yapılacağını kaydeden Vali Mahmut Demirtaş daha sonra şunları söyledi: “Birtakım kişiler, özellikle maske ve dezenfektan ürünlerinin fiyatlarını artırmak suretiyle haksız kazanç sağlarken, piyasa koşullarının da bu durumdan olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadırlar. Buradan bir kez daha altını çizmek isterim ki, bu kişilere valilik olarak fırsat vermeyeceğiz. Bu hususta vatandaşlarımızdan gelen tüm şikayetleri dikkate alacak ilgili kurumlarımız aracılığıyla denetimlerimizi sıklaştıracak, krizi fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmayacağız.”

Daha sonra Adana Valiliği Halk Sağlığı Başkanı Dr. Tanju Altunsu korona virüs ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

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