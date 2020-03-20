Kalaşnikoflu saldırıya 4 tutuklama Adana'da bir otomobili uzun namlulu silahla tarayıp bir kişinin yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı Polis iki uzun namlulu silah ele geçirdi

Adana'da bir otomobili uzun namlulu silahla tarayıp bir kişinin ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Mart günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 34 MSB 89 plakalı otomobile uzun namlulu silahlar ve tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonrası Cüneyt Aksüt isimli şahıs başından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından zanlılar geldikleri araçlarla kaçarken ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayı çözmek için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, saldırıda kullanılan otomobilin Denizli Mahallesi'nde terk edildiğini tespit etti. Polis burada olaya karıştığı değerlendirilen Süleyman T. isimli şahsı yakaladı. Zanlının alınan ifadesinde olay günü saat 06.30 sıralarında Seyfettin B., Cemil E.ve Gazi Ç. isimli şahısların kendisine bir çuval içerisinde malzeme getirdiğini ve saklamasını söylediğini ifade etti. Polis çuvala el koyup açtığında içerisinde 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 4 şarjör, 2 tabanca toplam 113 adet 7.62 çapında fişek ve iki adet cep telefonu olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda olaya karıştıkları tespit edilen Aydın T., Bayram T., Süleyman T. ve Barış D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olaya karıştığı öne sürülen S.B., C.E, A.K., A.A. ve G.Ç. isimli şahısların yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" tutuklandı.

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